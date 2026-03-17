A Open VAR è stato analizzato il contatto tra Scalvini e Frattesi nei minuti finali di Inter-Atalanta. "Frattesi resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio, questo è calcio di rigore - ha commentato Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale -. Gol di Krstovic? Regolare, non c'è spinta o fallo di Sulemana su Dumfries: decisione corretta"
Inter-Atalanta è stata la partita con gli episodi più discussi della 29^ giornata, in particolare per il contatto nel finale di partita tra Scalvini e Frattesi che l'arbitro ha giudicato regolare. Opposto, invece, il parere espresso da Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale, nel corso di Open VAR: "Manganiello in campo dice «lo tocca appena» e la sala Var avalla velocemente la sua scelta, ma in verità Frattesi anticipa Scalvini, resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio - ha spiegato -. Questo è calcio di rigore per dinamica chiara, ne abbiamo già avuti in passato di analoghi. Calcio di rigore che poteva essere visto in campo, ma se - come nel caso di specie - Manganiello è magari coperto dai corpi e non riesce a valutarne bene l'entità, la sala VAR sarebbe dovuta intervenire con un On Field Review". Sul proseguire dell'azione è corretto poi il fischio contro Dumfries: "Poco da dire - ha aggiunto -. Qui il fallo di Dumfries su Ederson è chiaro, lo trattiene e lo porta a terra".
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"Regolare il gol di Krstovic, non c'è fallo su Dumfries"
Giusto, infine, secondo Tommasi confermare il gol del pari di Krstovic, nonostante le proteste per un fallo di Sulemana su Dumfries: "Non c'è spinta, non fa pressione, anche il contatto basso girando le varie telecamere si accorgono che non c'è - ha concluso -. Fa la bicicletta Dumfries, come dicono in sala Var, alzando il piede sinistro e avviene un contatto in caduta, ma sicuramente non falloso. Decisione corretta".