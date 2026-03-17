A Open VAR è stato analizzato il contatto tra Scalvini e Frattesi nei minuti finali di Inter-Atalanta. "Frattesi resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio, questo è calcio di rigore - ha commentato Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale -. Gol di Krstovic? Regolare, non c'è spinta o fallo di Sulemana su Dumfries: decisione corretta"

Inter-Atalanta è stata la partita con gli episodi più discussi della 29^ giornata, in particolare per il contatto nel finale di partita tra Scalvini e Frattesi che l'arbitro ha giudicato regolare. Opposto, invece, il parere espresso da Dino Tommasi, componente della commissione arbitrale, nel corso di Open VAR: "Manganiello in campo dice «lo tocca appena» e la sala Var avalla velocemente la sua scelta, ma in verità Frattesi anticipa Scalvini, resta nella possibilità di giocare il pallone e subisce un calcio - ha spiegato -. Questo è calcio di rigore per dinamica chiara, ne abbiamo già avuti in passato di analoghi. Calcio di rigore che poteva essere visto in campo, ma se - come nel caso di specie - Manganiello è magari coperto dai corpi e non riesce a valutarne bene l'entità, la sala VAR sarebbe dovuta intervenire con un On Field Review". Sul proseguire dell'azione è corretto poi il fischio contro Dumfries: "Poco da dire - ha aggiunto -. Qui il fallo di Dumfries su Ederson è chiaro, lo trattiene e lo porta a terra".