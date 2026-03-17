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Roma, El Aynaoui vittima di una rapina in casa insieme alla famiglia

cronaca

Alle 3 di notte rapina nella casa del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui, nella zona di Castel Fusano. Il giocatore è stato chiuso in una stanza insieme ai familiari presenti. Rubati gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate

Secondo quanto riporta l'Ansa nella notte c'è stata una rapina nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Al vaglio le immagini di video sorveglianza della zona. Indaga la Polizia.

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