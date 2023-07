Milan ko con Juve, Pioli: "Non è passo indietro"

Una sconfitta ai rigori contro la Juventus (2-2 nei tempi regolamentari) che non preoccupa l’allenatore del Milan Stefano Pioli. “Non è un passo indietro rispetto alla sfida con il Real Madrid. Chi ha cominciato la partita contro i bianconeri si allena soltanto da sette giorni. In costruzione cerchiamo di leggere gli spazi che ci lasciano, di variare per avere il dominio della partita”, le parole dell’allenatore rossonero nel post gara riportate dalla Gazzetta dello Sport. Pioli si è poi soffermato sulla prova di alcuni singoli, iniziando dal nuovo acquisto Pulisic: "La sua condizione fisica sta migliorando, sono solo due settimane che lavoriamo. Può giocare a destra, sinistra o sulla trequarti, è intelligente e ha qualità". Pioli che per la prossima stagione ha diverse soluzioni specialmente in attacco: "Abbiamo Leao molto forte a sinistra, Chukwueze molto forte a destra, Pulisic che può giocare molto bene ovunque".