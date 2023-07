Juventus-Milan 6-5 (dcr): gol e highlights

Quattro gol nati da palla inattiva portano il match ai rigori: servono dodici tiri per chiudere la partita in favore della Juve, con errore finale di Bartesaghi e gol di Soulé. In California, rossoneri due volte avanti e due volte rimontati: a segno Thiaw, Danilo, Giroud e Rugani. Prima per Weah

Tutto su palla inattiva. I quattro gol, i dodici rigori. La versione californiana di Juve-Milan si è risolta dal dischetto in favore dei bianconeri. Pronti e via, Allegri parte col 3-5-2: Weah è alla prima con la maglia della Juve, anche perché la prima amichevole in terra americana col Barcellona è saltata per il virus che ha colpito i catalani. Cambiaso l'altro esterno, poi i soliti noti, con Kean-Chiesa davanti. Titolare Reijnders nel Milan (col Real era entrato a gara in corso), ancora Pulisic e Loftus-Cheek dal 1'. Ma sono due nomi conosciuti a sbloccare la partita e lanciare la girandola di gol su punizione: Theo crossa dalla tre quarti e Thiaw svetta: 1-0 Milan. Passano pochi minuti e una bella accelerazione di Weah libera Chiesa al limite: largo di poco. Ma è la partita (soprattutto) dei corner: in mischia nell'area rossonera (in bianco) risolve Danilo: 1-1.