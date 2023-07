Divertente episodio al termine dell’allenamento juventino a Los Angeles: Allegri e Vlahovic hanno messo in piedi una sfida a due, vince chi per primo calcia in porta tirando da circa due metri dietro la linea di fondo campo. Dopo qualche tentativo andato a vuoto, alla fine a centrare il bersaglio è l'allenatore, che calcia scalzo e poi prende in giro l’attaccante serbo (“Dusan è giovane, crescerà”) e allo 'sfottò' partecipa anche Pogba. A seguire da bordocampo la seduta, anche l’attore americano Owen Wilson