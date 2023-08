Calciomercato

Dopo Di Lorenzo, altro rinnovo in casa Napoli: Raspadori firma fino al 2028. In Serie A Machin prolunga fino al 2026 col Monza, Pedro ha rinnovato con la Lazio per un'altra stagione (e opzione per un ulteriore anno). All'estero prolungano Can col Dortmund (2026) e Aké col Manchester City. Ecco tutti i rinnovi più recenti in Italia e in Europa CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE