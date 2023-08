Le parole del difensore uruguaiano in vista della nuova stagione: gli azzurri sono pronti a lavorare sul campo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno

Direttamente da Castel di Sangro, dov'è attualmente in corso il ritiro del Napoli in attesa del ritorno in Serie A, Mathias Olivera è intervenuto ai nostri microfoni alla vigilia della gara amichevole contro l'Augsburg: l'obiettivo per la prossima stagione rimane lo scudetto, l'imperativo è lavorare insieme per migliorarsi sempre.