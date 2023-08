Nell’ultima amichevole precampionato, Pioli sperimenta battendo il Novara. Primo gol in rossonero per i nuovi acquisti Chukwueze, il migliore tra i suoi, e Okafor. A segno anche Calabria e Colombo

Il Milan vince la sua ultima amichevole prima dell'inizio del campionato (esordio lunedì 21 agosto in casa del Bologna): a Milanello, contro il Novara , squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, i rossoneri vincono 4-2 , con buone indicazioni soprattutto da Chukwueze , il migliore tra i suoi, e prove di intesa con Musah. A segno anche Okafor , sulla carta il "vice Giroud".

Milan "B" con tridente di nuovi



Pioli sceglie ancora una volta un Milan "B": come già fatto contro il Trento (sconfitta per 0-1) il giorno dopo il "Trofeo Berlusconi", contro il Novara l'allenatore rossonero schiera un undici pescando tra chi non aveva giocato con l'Etoile du Sahel nell'amichevole disputata 24 ore prima (4-0 per i rossoneri). Si rivede capitan Calabria, al rientro dopo lo stop nell'amichevole contro la Juve che ne ha condizionato la preparazione, al centro della difesa con Kjaer davanti a Sportiello, Florenzi e il 2005 Bartesaghi sulle fasce, mediana con Adli-Musah-Pobega e tridente tutto nuovo: Okafor al centro con Romero e Chukwueze larghi. Nemmeno in panchina gli undici reduci dall'impegnocon l'Etoile du Sahel.

Subito Chukwueze-Okafor

I rossoneri partono all'attacco, sfiorano il gol con Kjaer (che manda alto di testa davanti alla porta) e lo trovano al 9': riconquista aggressiva con Okafor che ruba palla, ne beneficia Chukwueze che si lancia verso la porta, salta il portiere e insacca il suo primo gol con la maglia del Milan. Al 15’ Romero da sinistra mette forte e teso al centro, ancora Chukwueze va sul pallone trovando la gran parata di Desjardins, ma sulla ribattuta è pronto Okafor. Primo gol in rossonero anche per lui.

Sotto di due reti, il Novara cresce, fa gioco e al 31’ Corti accorcia: cross di Buric da destra, sul secondo palo Chukwueze non segue, Calabria chiude male e il giocatore del Novara, cresciuto nelle giovanili del Milan, tagliando da sinistra mette in rete. Il primo tempo si chiude con Bartesaghi che ispira Okafor lanciandolo in porta con una grande giocata, ma è clamoroso l'errore dell'attaccante.

In gol anche Calabria e Colombo

Nella ripresa Calabria trova il 3-1: da fuori area si sposta la palla, calcia benissimo col sinistro, Desjardin tocca ma non basta. Un minuto dopo Colombo si invola ma viene chiuso in angolo da Scaringi, poi l'attivissimo Chukwueze impegna Boscolo Palo appena entrato al posto di Desjardin. All'82' il Novara accorcia: Gerbino per Donadio, che crossa in mezzo, il rimpallo favorisce Prinelli che si trova il pallone sul piede anche grazie alla mancata chiusura di Pobega. Nel finale però c'è spazio per il 4-2 di Colombo, al terzo gol col Milan in questo precampionato, con un bel sinistro al volo dal limite dell'area dopo una respinta corta della difesa del Novara.