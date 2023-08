Valeri: "Var, ecco come non sbagliare"

L'intervista di Lorenzo Fontani a Paolo Valeri, uno degli arbitri più esperti di A che da questa stagione lascia il campo e - come Irrati - sarà operativo esclusivamente come Var: ruolo sempre più specializzato, se si considera che al via della stagione saranno ben 19 i "Video Match Official". Valeri al termine del raduno arbitrale di Cascia, parla della procedura nell'analisi degli episodi e della nuova stagione: "con gli arbitri di campo una squadra unica: per evitare errori al monitor bisogna essere asettici"