Italiano: "Gara di personalità, temevamo il Genoa"

Ampiamente soddisfatto della prestazione e del risultato dei suoi Vincenzo Italiano che ha ritrovato una squadra pimpante già alla prima di campionato e anche in vista dell'impegno europeo contro il Rapid Vienna: " Abbiamo mostrato una grande personalità in questa gara . Temevamo l’entusiasmo del Genoa e del suo popolo - spiega - Essere entrati in campo come abbiamo fatto mi ha fatto felice. Quello che abbiamo vissuto l’anno scorso ci ha lasciato qualcosa. I nuovi devono ancora crescere, ma hanno fatto bene". Eppure la Fiorentina è ripartita da un 'vecchietto' come Bonaventura autore di un gol e un assist: " Jack ha 34 anni è nel pieno della maturità. Sa come coprire il campo al meglio e gestire le energie. Il gol di oggi è la dimostrazione di tutto. Averlo libero da pensieri è un valore aggiunto. Dobbiamo gestirlo per farlo andare forte sempre".

"Kayode è un ragazzo che non ha paura di nulla"

La Fiorentina sembra essere migliorata anche in fase difensiva nonostante abbia concesso un gol a gara praticamente chiusa (sul 4-0) e dopo non aver quasi subito nessuna iniziativa avversaria per tutta la gara: "Noi cerchiamo il non possesso in un certo modo. I gol si subiscono, ma stiamo cercando di aggiustarci. Oggi ci siamo comportati davvero bene". La sorpresa di questa gara è stata, senza dubbio, la scelta di far partire il giovane Kayode nell'undici titolare: "È un ragazzo che ha un carattere molto forte. Non teme nulla. Ed è una cosa importante quando si è così giovani - dice ancora - In più è forte fisicamente ed è arrivato carico per la vittoria dell'Europeo"