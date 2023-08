La Fiorentina è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 gare contro il Genoa in Serie A (3 vittorie, 7 pareggi), l’unico successo del Grifone nel periodo risale all’1 settembre 2019 (2-1 al Ferraris con i gol di Cristian Zapata e Kouame per i liguri e la rete di Pulgar per i viola).