Dopo la convincente vittoria contro il Torino Pioli commenta soddisfatto la prestazione: "Il nostro obiettivo è quello di lottare in due competizioni. Oggi abbiamo fatto dei passi avanti rispetto alla partita con il Bologna". E conferma la permanenza di Krunic: "Resterà". Su un possibile innesto in attacco: "Nessuno può garantire il cento per cento per tutte le competizioni. Più soluzioni abbiamo e meglio sarà, ma adesso siamo al completo"

Una vittoria netta, il 4-1 al Toro lascia il Milan a punteggio pieno in classifica. Ancora protagonista un nuovo colpo del mercato come Pulisic, in gol, così come Loftus-Cheek, assist per lui. Titolare anche Reijnders. E proprio di mercato ne ha parlato Pioli a Sky dopo la gara, soffermandosi su uno dei suo fedelissimi in rossonero: "Krunic? Resterà - dice brevemente lui, che conferma dunque la permanenza al Milan del centrale di centrocampo del suo 4-3-3. Sempre in tema mercato e su un possibile nuovo attaccante per il Milan, Taremi tra i nomi: "Giroud è un grandissimo giocatore, ma quando inizierà la Champions League ci troveremo a lottare in due competizioni e non sarà semplice. Nessuno può garantire il cento per cento per tutte le competizioni. Più soluzioni abbiamo e meglio sarà, ma adesso siamo al completo, vedremo se succederà qualcosa".