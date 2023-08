Verona-Roma, dove vedere la partita in tv: orari

La partita tra Verona e Roma , valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 26 agosto alle 20.45 in diretta sulla app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Verona e Roma

Il Verona ha vinto la prima partita di questo campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto due successi nelle prime due gare stagionali: nel 1984/85 e nel 2020/21 - in quest’ultimo caso la prima vittoria arrivò proprio contro la Roma (3-0 a tavolino). Il Verona ha pareggiato l’ultima partita casalinga di campionato (1-1 contro l’Empoli lo scorso maggio) e non ottiene due pareggi interni di fila in Serie A dal maggio 2021 (tre in quel caso). La Roma ha pareggiato la prima partita della Serie A 2023/24 (2-2 contro la Salernitana); nei precedenti due campionati con José Mourinho i giallorossi avevano sempre vinto nelle prime due gare stagionali. La Roma non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime quattro trasferte di Serie A e non fa peggio dal periodo marzo-maggio 2021, ovvero le ultime sette partite esterne sotto la guida di Paulo Fonseca nel torneo. Dall’inizio dello scorso campionato nessuna squadra ha segnato più gol della Roma negli ultimi 10 minuti di gioco (15, come la Fiorentina) – tra le formazioni che hanno disputato entrambi i tornei, invece, il Verona è quella che conta meno reti all’attivo in questa fase della partita (tre). La Roma ha concesso solamente tre conclusioni nella prima giornata di questo campionato, meno di ogni altra squadra – e nonostante un valore di Expected Goals contro di 0.14 ha subito ben due gol. Federico Bonazzoli ha segnato una rete nella prima partita di questo campionato e con un gol eguaglierebbe già quanto fatto in 24 presenze con la Salernitana nella Serie A 2022/23 (due reti); finora in sei sfide contro la Roma in campionato non ha partecipato ad alcuna marcatura. Andrea Belotti ha realizzato una doppietta alla prima giornata di questo campionato e l’unica volta in cui ha segnato più di due gol nelle prime due gare stagionali di Serie A è stata nel 2016/17 (tripletta contro il Bologna e gol contro il Milan, con la maglia del Torino).