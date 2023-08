Baroni cambia in attacco. Il gol-partita contro l'Empoli non basta a Bonazzoli per guadagnarsi una maglia da titolare. Gioca Djuric. Completano il reparto Ngonge e Folorunsho, per un tridente che può schierarsi con un trequartista (Folorunsho) o due alle spalle del solo Djuric. Parte dalla panchina Mboula. In difesa c'è Hien, rientrato dalla squalifica, con Dawidowicz e Magnani