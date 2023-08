A Sky Calcio Club, Paolo Di Canio analizza il nuovo Milan e punta forte su Loftus-Cheek: "Pioli ha trovato giocatori con le qualità per esprimere il gioco che aveva in mente. Fino ad oggi Loftus-Cheek non ha mai fatto tanti gol e assist in carriera, ma penso che in Italia possa divertirsi di più e far pesare la sua fisicità. Grazie alle idee di Pioli e alla presenza di Giroud in area, può fare 8-10 gol in rossonero"

MILAN-TORINO 4-1: HIGHLIGHTS