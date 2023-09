Garcia:“Kvara sta bene. Real? Felice per 2 motivi"

Alla vigilia della sfida di domani sera contro la Lazio allo stadio ‘Maradona’, Rudi Garcia in conferenza stampa non può non partire dal sorteggio di Champions che ha riservato al Napoli l' Union Berlino , il Braga e soprattutto il Real Madrid dell’ex Ancelotti : “Il Real è forte, sono doppiamente contento di giocarci: perché è un grande club e poi perché così tutto torna, nel 2016 avevo qualificato la Roma per gli ottavi ma non mi fu permesso di giocarla”. Prima della Champions, però c’è il campionato, e la Lazio di Sarri. E a proposito di Kvaratskhelia che ha saltato la prima col Frosinone per infortunio ed è partito dalla panchina con il Sassuolo, giocando 30 minuti, l’allenatore del Napoli è positivo: “Kvara sta bene, per lui era importante fare un’altra settimana piena: vedremo se partirà dal 1’ o no, non diamo informazioni all’avversario”.

Garcia: “Nostro obiettivo le 3 vittorie di fila”

“È uno scontro tra due squadre, non tra me e Sarri -ha detto Garcia a proposito del match contro la Lazio dell’ex allenatore del Napoli- C’è una partita da vincere, 6 punti su 6 sono buoni, ma 9 su 9 sarebbero meglio: nostro obiettivo è fare 3 vittorie di fila. Ti mette bene in classifica e ti fa prendere punti agli avversari diretti come la Lazio. È una squadra di qualità poi hanno zero punti su sei e quindi per loro c’è urgenza di punti. Non so cosa aspettarci, forse una Lazio chiusa e andrà gestita. Non siamo al 100 % ma la crescita c’è”. Quindi, a proposito del mercato, che “in entrata è chiuso, in uscita ci sono Demme e Lozano”, Garcia ha parlato del nuovo acquisto Lindstrom: “E’ un talento in più per la nostra rosa, arriva perché va via Lozano, può giocare come lui sulle due fasce. Sono contento, è forte. Ma non è che perché arrivano nuovi giocatori allora dimentico chi c’è già. Io do sempre importanza a chi è già in rosa. Non è perché ci rinforziamo che cambiamo tutto: Lindstrom parte in panchina, poi vedremo se ci sarà l’opportunità”. Quindi, chiusura sul colpo della Roma: “L’arrivo di Lukaku? Io mi concentro sulla mia squadra, in Italia ci sono altre squadre forti. Non facciamo paragoni su Osimhen ha solo 24 anni e spero faccia tante grandi stagioni con noi, a livello mondiale in questo momento è ovvio che sia uno dei più forti”.