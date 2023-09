Lukaku-Dybala dalla panchina: tutte le probabili

Ultimissime ore di mercato e poi i giochi saranno definitivi per tutte e 20 le squadre di Serie A. La corsa al completamento/rafforzamento della rosa è arrivata all’ultimo chilometro ma il più è fatto. Terza giornata che potrebbe darci ulteriori indicazioni sulla reale forza di alcune big: le due romane, già in ritardo in classifica, affrontano le prime della classe ma occhio anche a Inter-Fiorentina con i nerazzurri ancora senza gol subiti e i viola che hanno messo a referto già 6 reti in 180 minuti di pallone.

Gli ultimi arrivati sono già pronti a scendere in campo o avranno bisogno di un periodo di rodaggio? Quanti ballottaggi devono essere risolti? Queste e altre domande campeggiano nella testa di tifosi e fantallenatori. All’orizzonte c’è la prima sosta e quindi non pare esserci pericolo di turnover o riposo forzato. Come sempre però chi ne sa parli! E allora invochiamo l’aiuto della squadra degli inviati di Sky Sport per fare chiarezza in vista di una giornata molto interessante. Pronti per il giro dai ritiri? Partiamo