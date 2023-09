Lautaro Martinez non si ferma più. L'argentino, infatti, si è reso protagonista di un avvio strepitoso, con 5 gol nelle prime tre giornate: non era mai successo da quando è all’Inter. Durante l'ultima partita, quella vinta 4-0 contro la Fiorentina, si è messo in mostra con una doppietta ma non solo... Dopo il primo gol, segnato al 53', è andato a festeggiare con il suo nuovo compagno, Marcus Thuram. L'attaccante francese ha cercato di "imitare" il gesto che faceva Lukaku prima di abbracciarlo, la storica esultanza della LuLa, ma Lautaro ha scosso la testa e con il dito ha fatto segno di no. Come a dire, "io non esulto più così". Una frecciata vera e propria nei confronti del nuovo attaccante della Roma.