Una partenza difficile con le sconfitte subite da Lecce e Genoa, un'estate ricca di fibrillazioni sul mercato con voci poi smentite di dissapori con l'allenatore Sarri. Poi la vittoria di Napoli, i segnali di crescita della squadra e un sorteggio dei gironi di Champions League non impossibile. La Lazio ha ripreso slancio e lo ha fatto soprattutto il suo presidente Claudio Lotito che è stato intercettato dall'emittente radiofonica romana Radio Roma Sound: "Se mi sento l'arabo del calcio italiano visto che ho speso 100 milioni? Io non penso che il denaro sia esaustivo quando si allestisce una grande squadra. I soldi aiutano, ma non sono determinanti. Sicuramente per una grande campagna acquisti c'è bisogno di denaro, ma è altrettanto vero poi che noi abbiamo saputo amministrare la campagna acquisti con delle scelte che mi auguro ci possano premiare alla fine del campionato". La Lazio comunque secondo il suo presidente ha cambiato abito: "Rispetto a quando la presi io vent'anni fa ed era una Cenerentola, oggi è un punto di arrivo. Il club ha acquistato credibilità internazionale. Un tempo i giocatori della Lazio erano oggetto di attenzione e venivano acquistati da altre società. Adesso, invece, anche la Lazio ha potuto acquistare giocatori da grandi club, gli stessi club che un tempo acquistavano i giocatori biancocelesti".