Sono già ufficiali quelle di Inter e Lazio: Inzaghi esclude Sensi e inserisce tutti i nuovi colpi del mercato estivo, compreso l'affare last minute Klaassen. Nella Lazio out Basic e Fares: tra gli altri, dentro Kamada, Guendouzi, Rovella e Castellanos. Attesa per quelle di Milan e Napoli

IL CALENDARIO DELLE ITALIANE