Doppio passo a saltare il diretto avversario, passo in avanti e destro a incrociare che non lascia scampo al portiere: in attesa di mettersi in mostra con la Roma dopo l'esordio nel finale contro il Milan, Romelu Lukaku segna in allenamento con il Belgio (che lo ha convocato per le gare di qualificazione al prossimo Europeo) dimostrando una condizione fisica decisamente in crescita