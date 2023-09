L'attaccante rossonero costretto a uscire dal campo al minuto 25 della sfida di qualificazione ai prossimi Europei tra Francia e Irlanda per un problema alla caviglia sinistra. Al suo posto in campo l'interista Marcus Thuram. Da valutare le condizioni del calciatore del Milan in vista del derby di campionato di sabato che a questo punto è a forte rischio

