Klaassen cerca spazio: sogna derby alla Sneijder

Il derby dà e il derby toglie, esalta o distrugge. Lo sa bene l' Inter che ne ha vinti 4 nel 2023, Supercoppa, campionato e 2 di Champions in semifinale e ora va a caccia del quinto. Ma lo sanno bene anche i giocatori. Il derby è un’occasione unica. Per chi prepara il riscatto, per chi deve rientrare da un infortunio o per chi è appena arrivato. Come Davy Klaassen che sogna un esordio in stile Sneijder , altro ex Ajax, che arrivò a Milano poche ora prima di un derby poi giocato e stravinto 4-0.

Acerbi è guarito: pronto il rientro contro il Milan

L’olandese in questi giorni di pausa per le nazionali sta lavorando ad Appiano sulla condizione, sa bene che difficilmente avrà subito un ruolo da protagonista ma desidera sorprendere per conquistare spazio prezioso. Alla Pinetina però in questi giorni c’è anche un altro giocatore che punta ad avere nel derby l’occasione di rientrare in pianta stabile nell’11. Francesco Acerbi ha saltato le prime 3 partite per un problema muscolare. Ora però è guarito e lavora per tornare al centro della difesa dove peraltro De Vrij ha lavorato in maniera eccellente. Ma Acerbi, chiamato leone dai compagni, è un punto di riferimento per allenatore e squadra e soprattutto in passato ha già dimostrato di saper tenere a bada Olivier Giroud. Ecco il derby è l’habitat ideale per chi si esalta a San Siro, dove i tifosi aspettano 11 leoni.