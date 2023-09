Thuram entra e segna: è il 1° gol con la Francia

Entrato in campo al 25' al posto dell'infortunato Giroud, l'attaccante dell'Inter, pochi giorni dopo la prima rete con i nerazzurri contro la Fiorentina in campionato, trova anche il primo gol (destro dall'interno dell’area per il 2-0 sull'Irlanda) con la Francia nella sua undicesima presenza in nazionale

