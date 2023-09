RMC Sport fa il punto sulla situazione in casa francese in vista dell'impegno in amichevole contro la Germania di martedì 12 settembre: non hanno preso parte all'allenamento del sabato sia Maignan che Theo Hernandez, ma le condizioni di entrambi non destano preoccupazione

Dopo il successo casalingo contro l' Irlanda (2-0), la Francia è di nuovo al lavoro per il prossimo impegno. Cinque successi su cinque per la squadra di Deschamps , che in vista del match contro la Germania in amichevole del prossimo 12 settembre dovrà fare a meno di Olivier Giroud : l'attaccante, dopo la distorsione alla caviglia sinistra contro la nazionale irlandese, ha già fatto ritorno a Milano. L'ultimo aggiornamento dal ritiro della Francia, come si apprende da RMC Sport, parla di qualche problema per altri due rossoneri: Maignan e Theo Hernandez .

Francia, le condizioni di Maignan e Theo Hernandez

Come detto sia il portiere che il terzino del Milan non si sono allenati col resto dei compagni, ma le loro condizioni non sembrano affatto preoccupare. Maignan, infatti, ha svolto solo alcuni trattamenti personalizzati, mentre Theo ha riposato per una botta al polpaccio non particolarmente rimediata contro l'Irlanda. Con la Francia impegnata tra tre giorni in un'amichevole di lusso contro la Germania, la loro assenza dall'allenamento sembra più che altro un turno di riposo non legato a condizioni fisiche precarie. I tifosi del Milan li riavranno certamente in forma e pronti per la super sfida all'Inter al rientro dalla sosta. E con loro ci sarà anche Giroud.