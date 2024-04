Calhanoglu: "L'Inter per me è tutto"

Decisivo con una doppietta contro il Torino, il centrocampista nerazzurro ha parlato prima della festa: "Siamo tutti contenti. Il mio segreto? Il lavoro ed essere sempre concentrato. Il rigore me l'ha lasciato Lautaro: sarà un piacere per me vederlo capocannoniere". Così il vice di Inzaghi, Massimiliano Farris: "Da tre anni giochiamo per ogni traguardo, siamo convinti che questa Inter si toglierà tante soddisfazioni" INTER, LO SPECIALE SCUDETTO - LA FESTA IN LIVE STREAMING

E dopo il 20 sulla maglia, sono 13 i suoi gol in campionato. Ancora una domenica da applausi per Hakan Calhanoglu, uno dei trascinatori dell'Inter campione d'Italia, che segna una doppietta in quattro minuti che vale il 2-0 al Torino. Una festa senza fine per i nerazzurri e il centrocampista turco, in campo anche coi figli: "Mi chiedevano sempre quando potevano scendere in campo con me, sono contenti, ascoltano sempre i cori dei tifosi. Siamo tutti contenti e anch’io lo sono per la doppietta. Giornate così, in uno stadio pieno, fare due gol.. Tutto bellissimo. Il segreto è essere sempre concentrato: non voglio sbagliare ma fare sempre di più. E anche lavorare fa la differenza. Il rigore? Volevo lo tirasse Lautaro, per me sarà un piacere vederlo capocannoniere. Però me l’ha lasciato. È un grande capitano, ci divertiamo dentro e fuori dal campo". approfondimento L'Inter in festa vince ancora: Torino battuto 2-0

"Non farò casino sul pullman..." Calhanoglu ha evitato qualsiasi riferimento al suo passato prima della festa: "Scudetto come rivincita? Ho già spiegato… Non farò casino sul pullman scoperto. Oggi è una giornata bellissima, non voglio parlare di altro ma divertirmi. La diretta social? È stata spontanea col presidente, ci è sempre vicino. Qui c’è un clima splendido e si vede in campo. L’Inter per me è tutto: mi hanno valorizzato e io faccio tutto per loro". approfondimento Calhanoglu sale a 13 gol: la classifica marcatori

Farris: "Questa Inter si toglierà tante soddisfazioni" Non ha parlato Simone Inzaghi nel post-partita, ma il suo vice Massimiliano Farris: "Ciclo da aprire? L’ha detto anche Inzaghi: da tre anni giochiamo per ogni traguardo. Abbiamo perso qualcosa, ma è lo scotto da pagare come staff arrivando in un club del genere. Quest’anno ci siamo ripagati, dà valore anche ai trofei passati. Oggi atmosfera da brividi con 90 minuti di festa. Era giusto che la nostra gente vedesse in campo chi l’ha portata qui, ma tutti i giocatori sono stati importanti. I record? La serietà della squadra si è vista oggi. Ringraziamo il Torino per la sportività della passerella prima del fischio d’inizio, complimenti anche per la terna arbitrale tutta al femminile. Oggi io sono qui, ma Simone non ha cali di voce: ha voluto mettere me in prima linea, che sono il suo secondo, affinché prendessi i complimenti. Siamo uno staff rodato, discutiamo e troviamo soluzioni. Restiamo convinti che questa squadra potrà togliersi ancora tante soddisfazioni. Quest’anno siamo stati anche fortunati: abbiamo perso giocatori di personalità, ma sono arrivati nuovi ragazzi che si sono fatti volere bene subito. È stato un piacere andare ad allenarci tutti i giorni condividendo tutti i momenti. Le critiche in passato? Simone si è messo in prima linea e le ha assorbite. Era partita la cavalcata in Champions, dopo Istanbul è partito qualcosa per questa splendida stagione. Oggi ci gustiamo di più quello che è successo nei due anni precedenti. E godiamoci questo finale di campionato”. approfondimento Le pagelle di Inter-Torino 2-0, super Calhanoglu