Inter, dalle 16 i bus scoperti in LIVE STREAMING

La festa sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24 (canale 200 del telecomando Sky) e in streaming su NOW e su skysport.it. Per l’occasione, lo studio di Sky Sport 24 sarà affacciato direttamente su Piazza Duomo con le varie edizioni da una terrazza con vista sulla festa. Da qui Roberta Noè con ospiti, tifosi, esponenti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e giornalisti. Le telecamere di Sky seguiranno insieme agli inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi il viaggio dei pullman dell’Inter attraverso le strade della città, fino all’appuntamento serale con Sky Calcio Club (dalle 22.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24 e NOW) condotto da Fabio Caressa con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis e Marco Bucciantini. Inoltre, dalle 17, durante Casa dello Sport Day con Giorgia Cenni insieme a Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi e Paolo Assogna, collegamenti in diretta dallo stadio Meazza di Milano al termine della partita Inter-Torino, con tutte le interviste post partita