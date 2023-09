Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli in vista del derby di Milano. A forte rischio c'è Pierre Kalulu, fermo ai box per un problema muscolare : il difensore francese (che con la squalifica di Tomori avrebbe fatto coppia con Thiaw), dunque, sarà rivalutato a ridosso del big match contro i nerazzurri. Qualora non dovesse essere presente, costringerebbe Stefano Pioli a schierare la coppia Thiaw-Kjaer.

Le condizioni di Giroud, Hernandez e Maignan

Non solo Kalulu. Ci sono altri giocatori fermi ai box per infortuni. Tra questi Giroud, in seguito a un problema alla caviglia rimediato in Nazionale. Il francese, però, lavora a Milanello e nel derby ci sarà. Già dopo la partita della Francia aveva rassicurato sulle sue condizioni: "Sto già meglio, credo comunque di poterci essere per il derby". E poi Maignan ed Hernandez che non hanno preso parte all'allenamento del sabato con la nazionale francese, ma le loro condizioni non sembrano affatto preoccupare. Maignan, infatti, ha svolto solo alcuni trattamenti personalizzati, mentre Theo ha riposato per una botta al polpaccio rimediata contro l'Irlanda. Out per il derby Tomori, espulso contro la Roma e pronto a scontare il turno di squalifica. Infine Bennacer, operato dopo la lesione alla cartilagine del ginocchio. Il rientro è previsto a fine 2023.