Una lesione al retto femorale in nazionale per l'ex attaccante del Villarreal. Rientro in Italia anticipato per il centravanti della Salernitana per iniziare l'iter di recupero, con tempi di stop che potrebbero anche essere superiori alle due settimane. Quasi certo il forfait contro Torino e Frosinone

"Lesione al retto femorale", è questo il responso della Federazione senegalese sull'infortunio dell'attaccante della Salernitana Boulaye Dia. "Il giocatore sarà indisponibile per almeno due settimane e di conseguenza non parteciperà all’amichevole del 12 settembre. È stato liberato per raggiungere il suo club”, si legge nella nota ufficiale diramata nelle scorse ore. A forte rischio la sua presenza per gli impegni contro Torino e Frosinone, con il giocatore che non era comunque stato convocato per l'amichevole del Senegal contro il Rwanda e che resterà fuori anche contro l'Algeria, match in programma nella giornata di martedì alle ore 21.00.

Dal "mal di pancia" estivo all'esclusione contro il Lecce Le ultime settimane di Dia sono state tutt'altro che tranquille. Tutto ha inizio a fine mercato, quando il Wolverhampton bussa alla porta della Salernitana per l'ex attaccante del Villarreal. La volontà del giocatore è di dire sì, non quella del club con De Sanctis che in una conferenza stampa post sessione estiva non usa mezzi termini: "Giovedì notte abbiamo ricevuto una chiamata, si parlava di prestito con diritto di riscatto a cifre che, se dette pubblicamente, creerebbero un incidente diplomatico. Nessuno dei loro dirigenti mi ha contattato personalmente. Questa cosa ha toccato la sensibilità di Dia. Ora il giocatore si renda conto di quanto gli abbiamo dato, vogliamo un rapporto basato sul rispetto, anche del contratto e spero che tutto possa tornare come prima”. Come se non bastasse, pochi giorni dopo arriva a sorpresa l'esclusione dal match contro il Lecce (perso 1-0), con lo stesso DS che parla di "atteggiamenti e comportamenti che non hanno dato l’idea alla società e al mister di poter affrontare una gara importante". Ora l'infortunio e i tempi di recupero da stimare: un inizio di stagione per niente felice.

I numeri di Dia alla Salernitana Nella stagione 2022-2023 Boulaye Dia ha messo a segno 16 gol e 6 assist in 33 presenze. Un rendimento che ha portato la Salernitana a decidere di riscattare l'attaccante dal Villarreal. In questo campionato, una rete in due presenze: quella realizzata nell'1-1 interno contro l'Udinese.