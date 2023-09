Dalle nazionali al derby: l'Inter ritroverà un Dumfries carico a mille dopo gli assist a ripetizione con l'Olanda; da verificare le condizioni di Cuadrado, mentre Dimarco attende la sfida al Milan da... Milanello!

L’olandese passante. Denzel Dumfries, 4 assist e un rigore procurato in due partite con l'Olanda, sta vivendo un momento di grazia. In nazionale è spesso decisivo con la solita fisicità e ultimamente sempre più con cross precisi. Con l’Inter per ora vanta un assist all’esordio stagionale col Monza, un gol a Cagliari e tante percussioni.

Vedi Theo e... La convivenza con Cuadrado potrebbe aver fatto scattare qualcosa nell’esterno destro oranje che quando vede Theo Hernandez dà sempre vita a duelli roventi. Il colombiano invece deve essere un po’ gestito per via di un’infiammazione. Da Appiano sperano che lo staff della Colombia non lo sovraccarichi in modo da averlo a disposizione sabato. approfondimento Il derby dei Nazionali: 1800 minuti giocati in 31