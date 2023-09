Milan, Leao è on fire: vuole riprendersi il derby

Giocatore fondamentale nel Milan di Pioli, Rafa Leao ha brillato con il suo Portogallo nella sfida contro il Lussemburgo. Notizia certamente positiva per i tifosi rossoneri, che negli ultimi derby sono rimasti orfani del giocatore più atteso, tra assenze per squalifica e condizioni fisiche non ottimali. Intanto stanno rientrando i primi nazionali: Giroud con l'Inter ci sarà, probabile forfait per Kalulu

Vero che il Lussemburgo non è l'Inter, ma vederlo così a pochi giorni dal derby fa certamente un bell'effetto a tutti i tifosi rossoneri che sognano un derby diverso dagli ultimi 4. Per invertire la tendenza, che ha visto i nerazzurri vincere tutti i derby del 2023 segnando sette gol senza subirne alcuno, servirà un Milan in palla e un Leao on fire per usare un termine caro ai suoi tifosi. Anche perché l'assenza del portoghese nell'andata della semifinale di Champions League, aggiunta ad una condizione approssimativa nel derby di ritorno, oltre a marcare una netta differenza di valori tra le due squadre, lascia ancora oggi non pochi rimpianti. Nel giocatore, da parte di Stefano Pioli e di tutti i milanisti che si sono sentiti orfani della loro stella più brillante. Sabato ci sarà e a giudicare dalle giocate viste con la maglia del Portogallo, ci arriverà anche particolarmente ispirato. Buon per il Milan visto che Rafa ha dimostrato di poter vincere un derby praticamente da solo.