Nonostante Francesco Acerbi abbia smaltito il problema muscolare accusato in pre season e il neo acquisto Benjamin Pavard scalpiti per il debutto in maglia nerazzurra, nel derby di sabato 16 settembre Inzaghi dovrebbe affidarsi ancora a Matteo Darmian e Stefan de Vrij, due certezze di questo inizio di stagione da 9 punti in tre partite (e nessun gol subito) per l'Inter

All’appello ne mancano solo tre, per il resto ad Appiano sono rientrati tutti i nazionali in attesa che giovedì 14 settembre Lautaro Martinez, Cuadrado e Sanchez completino il mosaico nerazzurro. Sono stati impegni gravosi per alcuni, che hanno giocato per intero o quasi le due partite, meno per altri che nella seconda sfida hanno potuto rifiatare. In ogni caso le risposte sono state incoraggianti: in difesa, in mezzo e davanti. Perchè dietro Pavard e Acerbi sono pronti, ma Darmian e De Vrij saranno probabilmente titolari nella gara di sabato, stimolati da una concorrenza interna che può essere sempre un'opportunità di crescita per tutti.

Frattesi in crescita, ma Mkhitaryan (per ora) resta avanti nelle gerarchie

Come quella di Davide Frattesi, certificata in Nazionale dalla doppietta contro l’Ucraina o da quel gol segnato la scorsa stagione contro il Milan nella vittoria al Meazza, che già sembrava poter avere i presupposti di un derby anticipato, quello che l’ex giocatore del Sassuolo sogna di vivere da protagonista, come tanti suoi compagni in attesa di scalare una gerarchia che in questo momento lo vede dietro Mkhitaryan (che negli ultimi 10 giorni ha potuto lavorare ad appiano senza distrazioni).

Arnautovic reduce da una doppietta con l'Austria ma davanti...

Quelle che non sembrano condizionare né Lautaro né Thuram, grandi protagonisti nell’ultima vittoria dell’Inter sulla Fiorentina. Con Arnautovic leggermente sullo sfondo che spera, però, di guadagnare posizioni e reduce dalla doppietta con la nazionale austriaca contro la Svezia e che già aveva avuto un buon impatto nella vittoria iniziale dell’Inter con il Monza, fornendo un assist al bacio a Lautaro. L’uomo dell’ultimo derby vinto dall’Inter in Champions, a cui sono legati i ricordi piu dolci ed emozionanti. Sensazioni da riprovare subito. A cominciare da sabato.