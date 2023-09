Leao: "Carichi per il derby. La 10 è dei grandi"

"È sempre una partita molto bella, le due squadre sono cariche per giocare. E' un momento particolare, tutti i miei compagni aspettano questo tipo di partita. Che vinca il migliore". Così Rafael Leao, dal palco del Premio Gentleman, racconta le sue sensazioni a tre giorni dal derby di Milano. Una sfida tra due squadre a punteggio pieno, con i rossoneri reduci dal successo sulla Roma anche grazie ad un gran gol del giocatore. "Era da un po' che provavo il gol in rovesciata - spiega il portoghese - è arrivato ed è stato un momento molto bello. Non avevo mai fatto gol all'Olimpico in campionato, è arrivato al momento giusto. Per un calciatore fare gol in rovesciata è il modo più bello". Sulla maglia numero 10, che il portoghese indosserà per la prima volta in un derby: "Per me è un numero dei grandi giocatori del Milan, il Milan ha sempre avuto numeri 10 forti. Era il momento giusto di prendere la maglia, entrare in campo e far vedere a tutti che posso fare in campo con quel numero".

Calabria: "Seconda stella Milan è sogno e obiettivo"

"E' un'emozione forte un derby, è una partita sentita, dove si aspetta come sempre una grande sfida. Mi auguro che entrambe le squadre diano tutto e che ci sia rispetto, è sempre stata una partita importante": così il capitano del Milan Davide Calabria, a margine del Premio Gentleman, presenta il derby di sabato a San Siro. Uno scontro tra due squadre che hanno per obiettivo la conquista dello scudetto. "La seconda stella sarebbe un sogno - ammette Calabria - un obiettivo e un valore aggiunto".