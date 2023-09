Le anticipazioni delle parole del numero uno di RedBird a 7, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera: "Cambiamento non è una brutta parola. È un Milan più fisico, più forte, più veloce, più intenso, più europeo e in queste prime partite l'ho visto. Il metodo moneyball è solo uno dei tanti strumenti a disposizione". E sul cambiamento del calcio italiano: "Credo di poter dare un contributo"

Cambiamento, mentalità, ambizione. Ci sono tanti temi che saranno toccati da Gerry Cardinale - numero uno di RedBird che controlla il Milan - nell'intervista rilasciata a 7, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera. Nelle anticipazioni, pubblicate dallo stesso quotidiano, si parte dal tema del cambiamento, centrale nell'estate del Milan: "Non è una brutta parola" - dice Cardinale, pur specificando che "per un anno ho tenuto l'organizzazione ereditata". Dunque una svolta: "Un Milan più fisico, più forte, più veloce, più intenso, più europeo e in queste prime partite l'ho visto".