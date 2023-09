Handanovic ai tifosi dell'Inter: "Resto con voi"

Dopo il ritiro dal calcio giocato Samir Handanovic proseguirà la sua carriera all'Inter ma con un nuovo ruolo. Il portiere sloveno ha confermato la decisione alla festa della Curva Nord dell'Inter, rilasciando alcune dichiarazioni ai tifosi presenti: "Vi ringrazio per l'affetto, non solo di oggi ma di tutti questi anni. Vi ringrazio per il supporto, mi avete supportato e sopportato. Con voi allo stadio a volte il vento cambia, tante volte ci avete dato una mano. Non vi dimentico mai. Tanto rimango con voi"