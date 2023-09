Inter e Milan, due squadre agli antipodi

Inter e Milan sono due squadre agli antipodi come i paesi d’origine delle loro proprietà. Sempre più italiana l’Inter, mentre il Milan fa registrare il 90% di stranieri impiegati. Se l’Inter attacca in maniera decisamente più costante da sinistra, è sulla destra che il Milan tende a sviluppare maggiormente l’azione offensiva. Se l’Inter prevale nettamente nei contrasti, il Milan è di gran lunga superiore per dribbling. Il derby in numeri

Due squadre agli antipodi come i paesi d’origine delle loro proprietà. Condividono una città e anche la vetta della classifica, seppur a campionato appena iniziato, si affrontano di nuovo in Italia e in Europa per obiettivi comuni, ma in modi opposti. Sempre più italiana l’Inter che ha avuto anche di recente 4 titolari in Nazionale e 5 ne aveva nella finale di Champions, mentre il Milan fa registrare il 90% di stranieri impiegati. I nuovi sono stati utilizzati da Pioli per 107’ in più rispetto a Inzaghi, inamovibile Reijnders, sempre dall’inizio Loftus-Cheek e Pulisic, mentre Sommer e Thuram sono i punti fermi dell’Inter, che in estate ha puntato anche su uomini di esperienza. Al contrario solo Sportiello supera i 30 anni tra gli acquisti rossoneri e 23 anni è l’età media degli altri 9.