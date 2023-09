"Sono convinto di come abbiamo preparato questa partita. Non mi interessa degli ultimi derby che abbiamo perso, conta solo domani". Così l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida all'Inter. Pioli insiste sul concetto: "Dobbiamo giocare da Milan. I nuovi acquisti sono stati fatti per alzare il livello della squadra. Kjaer? Con lui in campo non cambia niente in difesa. Ibra? Di Zlatan ce n'è uno, sarà il gruppo ora a trascinarci"

LE PROBABILI FORMAZIONI