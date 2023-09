Tutte le ultime direttamente dagli inviati di Sky Sport. Milan con Giroud in gruppo e Kjaer come vice Tomori. Solita Inter per Simone Inzaghi. Garcia perde Politano mentre Mourinho dovrà sostituire Pellegrini. Davanti però Dybala e Lukaku ci saranno. Lazio con il dubbio Zaccagni, Juventus che ritrova Chiesa. Nella Fiorentina da verificare Nico Gonzalez

Esaurita la pausa per gli impegni delle varie nazionali, la Serie A torna in campo. Prima però i vari allenatori devono verificare le condizioni di un bel po’ di elementi. Tra infortuni, acciacchi ed eccessiva stanchezza, gli interrogativi di tifosi e fantallenatori sono davvero tanti. Chi gioca? Chi non ce le fa? Le sorprese di formazione possono essere davvero tante

Chi meglio della squadra degli inviati di Sky Sport può darci le risposte… I nostri 007 sono al lavoro da un bel po’ di giorni e le notizie non scarseggiano di certo. C’è chi ha già (praticamente) deciso e chi invece aspetterà fino all’ultimo per risolvere ballottaggi o per cercare di recuperare in extremis qualche titolare. Vediamo quindi come stanno le 20 di A prima dell’inizio della quarta giornata di campionato