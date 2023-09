Inter, dove è migliorata rispetto a un anno fa

A Sky Calcio Club, l’analisi del cambiamento dei nerazzurri, in testa a punteggio pieno e straripanti nel derby con il Milan. Secondo gli ospiti di Fabio Caressa, l’Inter è ora una squadra più consapevole, che ha ritrovato la fiducia dopo lo scudetto perso nel 2022 nel duello con i rossoneri, che quest’anno non ha la ‘zavorra’ del caso Skriniar e che può godersi la crescita di Dumfries, Dimarco e altri giocatori in ruoli chiave. E con Inzaghi che ha avuto più coraggio nelle rotazioni e nei cambi