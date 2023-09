A caccia della quinta vittoria di fila, Inzaghi recupera Calhanoglu e schiera Frattesi per la prima volta da titolare. Davanti riecco Thuram con Lautaro, c'è Darmian sulla destra mentre in difesa si rivede Acerbi al posto di De Vrij. Debutto per Andreazzoli che torna al 4-3-1-2 con Baldanzi alle spalle di Cambiaghi e Shpendi (out Caputo per un problema al polpaccio). Diretta alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD