La mossa tattica di Pioli, che chiede a Calabria di accentrarsi, finisce sotto la lente al "Club". “Ho sempre apprezzato la capacità di Pioli di cambiare il volto alla squadra per creare difficoltà agli avversari, ma Calabria costantemente in mezzo al campo non mi convince", commenta Luca Marchegiani. "Fatto sistematicamente non crea sorpresa agli avversari e se dall’altra parte c’è una squadra che riparte velocemente, non riesce a sistemarsi in tempo"

INTER-MILAN 5-1: GLI HIGHLIGHTS - LE PAGELLE DEL DERBY