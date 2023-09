La peggiore Juventus di questo inizio stagione perde l'imbattibilità e cade malamente contro un Sassuolo. Serata no per Szczesny, protagonista in negativo sul primo gol subito, e Gatti, autore di un clamoroso autogol nel recupero. Un episodio che raramente si vede su un campo di Serie A. Ecco la fotosequenza...