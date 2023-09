L'allenatore del Milan si gode la vittoria sul Verona, frutto di un cambio "obbligato" di sistema di gioco e dello spunto di Leao, in gol dopo le critiche ricevute per l'occasione fallita contro il Newcastle: "Mi sembra che si esageri con la negatività attorno ai miei, Leao sa che crescendo aumentano le aspettative". Sul cambio di modulo: "Potrei riproporre il 3-4-3 anche non in emergenza. Krunic? Problema muscolare, salterà qualche partita"

Il Milan cambia modulo ma non ne risente, ed è forse questa la notizia che fa più felice Stefano Pioli, soddisfatto al termine dell'1-0 al Verona. "Vittoria importante dopo una settimana faticosa dal punto di vista mentale e fisico", commenta l'allenatore rossonero. "Abbiamo giocato da squadra, faticato tanto e questa vittoria ci farà bene. Capitan Leao? Oggi bene, mi sembra che a volte si esageri nella negatività che c’è attorno ai miei giocatori. Io ci metto la faccia e mi prendo la responsablità ma il gruppo sa che l’errore di un compagno è l’errore di tutti", dice con riferimento alle critiche piovute sul portoghese dopo l'errore con il Newcastle, con il gol fallito per un eccesso di superficialità. "Leao sta facendo la sua strada, sta bene con il club, con questa maglia addosso, coi tifosi. Quando cresci devi sopportare pressioni e aspettative alte".

"Infortunio Krunic? Pronti Adli o Reijnders"

"Oggi ho cambiato modulo per necessità (Milan senza i terzini Theo Hernandez e Calabria, ndr) ma ho mantenuto la costruzione con 5 giocatori. Se riutilizzerò il 3-4-3 solo in emergenza? Non ho mai creduto che sia il sistema di gioco che fa vincere le partite, ma l’interpretazione e i principi. Musah può fare benissimo l'esterno perché ha ua gamba incredibile, come possono farlo Theo o Florenzi. La cosa molto positiva per me è che dopo una mezza seduta di 20’ di allenamento, ieri, la squadra cambiando tanto non ne ha risentito. Mi dà la possibilità in futuro di poterci riprovare, con Kjaer che è ideale per la difesa a 3". Infine, sull'infortunio di Krunic, uscito al 65': "Krunic purtroppo ha un problema muscolare, ha sentito qualcosa al flessore, difficile vederlo nelle prossime partite. Avrà le sue occasioni anche Adli in quel ruolo, oppure Reijnders".