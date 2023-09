Tutte le probabili formazioni della 6^ giornata

Tutte le ultime sulle probabili dell'infrasettimanale dagli inviati di Sky Sport. Nell'Inter possibile riposo per Bastoni e Mkhitaryan, con la coppia Barella-Frattesi dal 1'. Pioli torna a 4 dietro e pensa di far rifiatare sia Giroud che Leao. Garcia cambia in attacco, c'è Politano. Allegri invece affida le chiavi della Juve a Milik. Nella Lazio può tirare il fiato Zaccagni. Gasperini tiene a riposo CDK. Mou non recupera Smalling

Volete festeggiare una vittoria o disperarvi per una sconfitta? Non c’è tempo! La Serie A torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Da una parte ci sono gli allenatori (quelli che vanno fisicamente in panchina) che avrebbero preferito una settimana piena di riposo e allenamento ma dall’altra ci sono i fantallenatori che amano l’infrasettimanale perché significa giocare di nuovo! Abbiamo visto qualche rotazione nella quinta giornata. Cosa accadrà tra martedì e giovedì?