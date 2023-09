Ore delicate in casa Napoli dopo la vicenda del filmato postato e poi rimosso sui social del club, dove si ironizzava sull'errore dal dischetto commesso dall'attaccante a Bologna. L'agente fa sapere che verranno valutate azioni legali. Intanto il giocatore, arrivato in hotel prima della partita con l'Udinese, non ha ricambiato il saluto di alcuni compagni di squadra

Il Napoli affronta al Maradona l'Udinese per il turno infrasettimanale, ma l'attenzione non è solo su ciò che accadrà in campo. Sono ore complicate e delicate per il club azzurro per la vicenda del filmato postato e poi rimosso sui social e dove si ironizzava sull'errore dal dischetto commesso dall'attaccante nigeriano a Bologna. Mentre l'agente ha fatto presente che verranno valutate azioni legali ("Deriso da un filmato sui social del Napoli, fatto grave che si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo"), nella notte Osimhen ha eliminato da Instagram la maggior parte delle immagini che lo ritraevano con la maglia del Napoli. Ma non solo. A poche ore dall'inizio del match contro i friulani, il giocatore è arrivato in hotel e non ha ricambiato il saluto di acluni compagni di squadra (di Demme in particolare) che erano seduti sulle scale. Osimhen è entrato direttamente nell'edificio senza fermarsi con nessuno.