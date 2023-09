Nella serata di ieri, inizialmente, si era fatto riferimento anche a un altro video postato sul TikTok del Napoli e anch'esso rimosso. Dal contenuto apparentemente razzista, in realtà si tratterebbe di un trend (#coconut) in voga in questi giorni sul social cinese. Consiste nell'abbinare, attraverso la app di editing video della piattaforma, le proprie immagini alla canzoncina per bambini "I'm a coconut (traduzione=sono una noce di cocco)"