Lo stadio di Udine cambia nome in seguito alla partnership con Bluenergy Group che, iniziata nel 2018, mira allo sviluppo di iniziative per combattere il cambiamento climatico

Cambia il nome dello Stadio Friuli : grazie alla partnership tra Udinese Calcio e Bluenergy Group, si chiamerà Bluenergy Stadium per i prossimi cinque anni . Le due società preannunciano, inoltre, lo sviluppo di nuove iniziative dedicate all'ambiente, alle persone e all'economia del territorio. “Sono felice di poter condividere con la proprietà e il management di Bluenergy le sfide impegnative che ci attendono per il futuro, sul prato del nostro meraviglioso Bluenergy Stadium, ma anche nella ricerca di un modello di sviluppo ancora più sostenibile", dichiara Gianpaolo Pozzo, proprietario dell'Udinese. Dal 2016 al giugno 2023, lo stadio era chiamato Dacia Arena, forte della collaborazione con l'azienda automobilistica.

Collaborazione per la lotta al cambiamento climatico

La partnership tra Udinese Calcio e Bluenergy Group, iniziata nel 2018 per combattere il cambiamento climatico, ha fatto sì che il club friulano si sia classificato come il più sostenibile della Serie A e il quarto a livello mondiale, secondo il Brand Finance Football Sustainability Index 2023. Il risultato è stato possibile grazie alle opere di efficientamento energetico e alle forniture green garantite da Bluenergy, riconosciuta come Leader della Sostenibilità 2023 secondo Statista - Il Sole24ore.