Pesante sconfitta per la Roma, battuta dal Genoa per 4-1 con le reti di Gudmundsson, Retegui, Thorsby e Messias. In gol per i giallorossi Cristante. Per Mourinho il peggior avvio di sempre in carriera. Qui i voti del match nelle pagelle di Riccardo Gentile

MOU, MAI UN AVVIO DI STAGIONE COSI'