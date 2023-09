La sconfitta della Roma contro il Genoa ha lasciato il segno. Come ha trascorso il post Mourinho? "A Trigoria invece di dormire stanotte (ieri, ndr) ad analizzare ogni dettaglio della partita e poi lavorare con i giocatori", ha detto in un'intervista pubblicata questa mattina dalla Roma sui propri canali social dopo la sconfitta per 4-1. "Se non possiamo lavorare in campo perché stiamo giocando sempre e c'è anche stanchezza, dobbiamo analizzare e valutare tutto - ha aggiunto Mourinho - Io sono così, dopo questo tipo di partite non mi piace entrare nello spogliatoio e dire cose sull'onda delle emozioni e magari fare affermazioni sbagliate, preferisco avere un altro atteggiamento e analizzare il giorno dopo". Poi ha concluso: "Quando non analizzo le cose con loro non mi sento a mio agio ad analizzare le cose con la stampa". Fissata per le 15.30 la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di domenica sera contro il Frosinone.