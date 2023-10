Il Milan e Pioli perdono Loftus-Cheek per almeno due partite. Non è ancora una certezza, ma è quanto filtra dal ritiro rossonero dopo l'infortunio muscolare occorso al centrocampista inglese nella sfida vinta per 2-0 contro la Lazio. Solo domani l'ex Chelsea si sottoporrà agli esami di rito, ma sembra quasi scontata la sua assenza sia per la partita di Champions contro il Borussia Dortmund che per quella di campionato contro il Genoa in trasferta per un problema muscolare nella zona degli adduttori con, forse, interessamento anche degli addominali. Pioli perderà così il secondo pezzo (su tre) del suo centrocampo titolare, col solo Reijnders rimasto a disposizione dell'allenatore: al posto dell'inglese a Dortmund giocherà certamente Musah, con uno tra Adli e Pobega a completare il reparto.